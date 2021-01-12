Жесткая авария произошла в ночь на вторник, 12 января 2021 года, в Ленинградской области. Две машины не поделили пустую дорогу в Гатчинском районе на развязке Киевского и Вырицкого шоссе. О страшном ДТП в социальной сети рассказали очевидцы произошедшего.- Авария в Гатчинском районе на развязке Киевского и Вырицкого шоссе в поселке Пригородный, - рассказал свидетель аварии.Как именно произошло столкновение, очевидец не уточнил. Однако судя по опубликованному видео, удар оказался очень сильным. После столкновения обе машины сильно развернуло на дороге, одну из них на 180 градусов.Судя по всему, удар оказался лобовым, так как у обеих машин разбиты передние части.- Тачки в фарш, - прокомментировал очевидец.Благо, все участники аварии остались живы. О том, какие увечья они получили, не уточняется. На месте работают сотрудники экстренных служб.