В Санкт-Петербурге женщина и ребенок погибли в пожаре в квартире дома в Невском районе города. Трагедия произошла утром во вторник, 12 января 2021 года, в доме 8 по улице Чудновского. Сообщение о возгорании поступило в восьмом часу. Бригады спасателей немедленно выехали на место.- Пожар произошел в 7:49 часов утра в 10-этажном жилом доме. Горела трехкомнатная квартира на четвертом этаже, - сообщили в пресс-службе МЧС по Северной столицы.Как уточнили в спасательной службе, огонь охватил около восьми \\"квадратов\\" в одной из комнат площадью 13 квадратных метров. К 8:35 часам пожар был локализован.Из горящей квартиры спасатели эвакуировали женщину около 40 лет и ребенка 8-9 лет. По всей видимости, мать и дитя.Пострадавшие были переданы службе скорой помощи. Однако спустя время врачи констатировали смерть женщины и ребенка.На данный момент спасатели проводят проливку горящей квартиры. Ведется проверка для установления причины возгорания.