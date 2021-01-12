Полиция Калининского района проверяет обстоятельства жуткого происшествия, случившегося в семье петербуржцев днем 11 января. В квартире дома на Гражданском проспекте родители не усмотрели за полуторагодовалой девочкой, которая сунула руку в работающую мясорубку.- 11 января в 14:20 из педиатрической больницы поступила телефонограмма о том, что с травматической ампутацией четырех пальцев правой кисти в тяжелом состоянии госпитализирована девочка 2019 года рождения, - сообщает источник в правоохранительных органах.Сейчас за жизнь и здоровье малышки борются врачи педиатрической академии на Литовской улице. А с родителями девочки общаются правоохранительные и надзорные органы.Известно, что семья не числилась как неблагополучная, теперь, вероятно, их поставят на учет.Напомним, что накануне стало известно о трагедии в другой петербургской семье. В последний день новогодних каникул в ней погибла 8-летняя школьница, захлебнувшаяся в ванне.