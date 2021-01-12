Житель Санкт-Петербурга спас трех маленьких щенков, найденных в лесу. Во вторник, 12 января 2021 года, мужчина рассказал в социальной сети, что ехал на машине по области и заметил на обочине черный комочек меха. Остановился, подошел поближе и увидел, что это совсем крохотные животные, которые замерзают в снегу.- Заметил их на обочине.. месячных крох, что жались друг к дружке, - рассказал мужчина.Бедных малышек кто-то выкинул в лес. И они наверняка бы погибли, ведь на улице стоят серьезные морозы.Мужчина забрал их в машину и привез на работу.- Дальше тупик. Держать их там не дадут.Теперь петербуржец ищет для малышей хозяев. Пользователи сети отметили, что щенки чем-то похожи на немецкую овчарку.Желающие обрести верного, пушистого друга могут обращаться по телефону +7(911)7798824. У таких крох обязательно должны быть добрые хозяева.