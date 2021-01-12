В Санкт-Петербурге отправили на 17 лет в колонию строгого бывшего адвоката Александра Кайданова за организацию убийство и мошенничество. Следствие сумело доказать, что мужчина решил жестоко проучить женщину, к которой он испытывал неприязнь. Ее избили и расстреляли. Позже Кайданов решил присвоить 10 млн рублей предпринимателя, которого позже убили.- Уголовное дело отправили на новое рассмотрение из-за отказа сотрудничать со следствием. Вердиктом присяжных заседателей Кайданов единодушно признан виновным и не заслуживающим снисхождения. Судом мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет в ИК строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год, - сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.Добавим, что Кайданов состоял в адвокатской палате Ленобласти и ранее работал старшим оперуполномоченным из уголовного розыска.