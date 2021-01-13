Более 37 тысяч человек проверили на наличие коронавирусной инфекции за последние сутки в Санкт-Петербурге. Такие данные на утро 13 января приводит городской оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением «ковида» в городе.- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 37 389 горожан. Под медицинским наблюдением находится 1432 человека. Из них 361 - контактные, 1071 - на самоизоляции, -сообщает пресс-служба Смольного.Операторами единой городской службы «122» за сутки обработано 7095 вызовов по вопросам, связанным с коронавирусом. По этому же короткому номеру петербуржцы могут вызвать и врача на дом, чем объясняется резкий рост числа звонков.За прошедший день петербургские волонтеры выполнили 3948 заявок. Получить помощь можно позвонив по номеру горячей линии 8-800-200-34-11.Всего с начала октября 2020 года уже 106 765 человек из числа пожилых, одиноких горожан и многодетных малообеспеченных семей получили продуктовые наборы.