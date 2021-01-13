Санкт-Петербург снова вошел в топ самых популярных направлений, куда отправлялись жители России на новогодние праздники. В среду, 13 января 2021 года, сервис путешествий \\"Туту.ру\\" подвел итоги поездок и полетов россиян с 31 декабря по 10 января. Северная столица оказалась в тройке лидеров.- Самым популярным авианаправлением этого года стал рейс Москва - Сочи. Полеты из столицы в Санкт-Петербург оказались, как и годом ранее, на втором месте, - говорится в исследовании.При этом, стоит отметить, что стоимость такого путешествия стала на 40 процентов дешевле. если годом ранее средний чек \\"туда-обратно\\" обходился в 7172 рублей, то в этом году - 4298 рублей.А вот среди путешествий на поезде Северная столица закрепила за собой первое место. Самый популярный маршрут минувших праздничных дней - Моска - Санкт-Петербург. Отмечается, что и в этой категории стоимость проезда в одну сторону снизилась на 8 процентов по отношению к прошлому году - 2519 рублей за билет вместо 2731 рубля.