Пьяный петербуржец курил в постели и устроил пожар в квартире. Все произошло утром 13 января в Красногвардейском районе города, куда по тревоге пришлось выезжать спасателям.- В 11:46 поступил сигнал о возгорании в 5-этажном жилом здании по адресу: проспект Энергетиков, дом 40, корпус 3, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.По словам звонившего, в квартире было сильное задымление. По приезду пожарные обнаружили, что от упавшего окурка загорелись постельные принадлежности, однако их уже успели потушить до прибытия экстренных служб.А вот хозяину жилища помощь понадобилась. Он надышался продуктами горения и был передан на руку медикам скорой помощи. С отравлением пострадавшего госпитализировали в одну из городских больниц.Точные причины пожара, несмотря на их очевидность, точно установят по итогам работы дознавателей.