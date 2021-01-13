В Санкт-Петербурге полиция разыскивает 38-летнего безработного местного жителя, который подозревается в убийстве своей возлюбленной. Обнаженный труп 46-летней женщины был обнаружен 10 января 2021 года в ее квартире дома 31 по Богатырскому проспекту. Тело успело немного разложиться, а на лице была кровь.- Труп был направлен в морг на экспертизу, однако судебно-медицинским исследованием причину смерти установить не удалось, - сообщил \\"КП-Петербург\\" источник в правоохранительных органах.12 января полиция возбудила уголовное дело об убийстве. Следователи изъяли видеозаписи с камер наблюдения, установленных в кабине лифта и в домофоне, где жила женщина.На данный момент в розыск объявлен сожитель убитой. Он является основным подозреваемым. Известно, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за кражу и угрозу убийством.