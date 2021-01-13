В Санкт-Петербурге умер известный профессор астрономии, заведующий кафедрой небесной механики СПбГУ Константин Владимирович Холшевников. Доктор физико-математических наук ушел из жизни 10 января 2021 года. 19 января ему должно было исполниться 82 года. Об этом сообщили на кафедре университета.Соболезнования в связи с кончиной профессора выразили его коллеги других университетов России, а также Германии, Монголии и Таджикистана.- Коллеги, друзья… Примите искренние соболезнования московских звездников в связи с кончиной нашего дорогого друга и Учителя, Константина Владиславовича Холшевникова. Он был на редкость светлым и доброжелательным человеком, ироничным, веселым эрудитом и жизнелюбом. И, конечно же, настоящим Творцом в науке и преподавании, воспитавшим немало астрономов, - написал завкафедрой экспериментальной астрономии физического факультета МГУ Алексей Расторгуев.Холшевников всю жизнь проработал в СПбГУ, стал автором более 200 статей и 13 книг и учебных пособий. Является обладателем почетного звания \\"Рыцарь науки и искусств\\".