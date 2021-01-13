В Ленинградском зоопарке полностью готовы к лечению обезьян от коронавируса. На днях стало известно о первом случае заражения инфекцией среди горилл в зоопарке Сан-Диего. Специалисты это объясняют тем, что болезнь может передаться от человека к примату, так как у них схожие биохимические особенности. В Петербургском зоопарке рассказали о мерах, которые предпринимаются, чтобы защитить животных. Об этом в среду, 13 января 2021 года, пишет газета \\"Петербургский дневник\\".- Мы всегда пытаемся обезопасить наших животных, уборка идет два раза в день. Это было и до коронавируса. Каждый день у нас проходит ветеринарный обход. Если есть предположительные симптомы болезни и настроение животного поменялось, мы его обследуем, - рассказали в зоопарке.Также специалисты рассказали, что в Ленинградском зоопарке есть ветеринарная часть и карантинная зона: туда всегда на время попадают новые животные. В случае, если кто-то из приматов заболеет, им обязательно окажут помощь.