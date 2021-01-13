Жуткие морозы ждут жителей Ленинградской области. По прогнозу синоптиков, в ночь с 13 на 14 января 2021 года в регионе похолодает до минус 31 градуса. Такие морозы в области простоят несколько дней.- В ночь на 14 января на востоке области будет до минус 28-31 градусов, на западе потеплее - минус 23-25 градусов. Днем тоже морозно - на востоке минус 21-26 градусов, на западе минус 15-20 градусов, - сообщили в МЧС 47-го региона.30-градусный мороз простоит на востоке Ленобласти вплоть до 16 января. При этом в западной части региона днем в субботу потеплеет до минус 9 градусов, в восточной части так и останется 23-градусный мороз.Спасатели напомнили, что в такую погоду есть опасность переохлаждения. Местным жителям рекомендовали одеваться многослойно, чтобы лучше сохранять тепло. Обязательно надевать шапку, шарф и теплые варежки. А также отказаться от употребления алкоголя, так как опьянение создает лишь иллюзию тепла.