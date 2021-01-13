В аппарате уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге поделились информацией о состоянии шестиклассника, который 12 января пытался покончить с собой в образе героя аниме «Тетрадь смерти». ЧП произошло утром вторника в школе № 640 Приморского района.- В настоящее время мальчик находится в тяжелом состоянии в детской городской больнице №2 Святой Марии Магдалины. Лечение будет долгим, но в оперативном вмешательстве ребенок не нуждается, и его жизни ничего не угрожает, - сообщила пресс-служба Детского омбудсмена Анны Митяниной со ссылкой на главврача больницы.Сама Анна Митянина уже пообщалась с педагогами и родителями подростка. О проблемах в поведении никто из них не сказал, на учете семья не состояла.Известно, что парень был фанатом манги (комикса-аниме - прим.ред.) «Тетрадь смерти», состоял в соответствующей группе в одной из социальных сетей и просил родителей подарить ему на Новый год белую рубашку и красный галстук, которые носит главный герой.Проверку по делу ведет прокуратура.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Заседание о запрете аниме «Тетрадь смерти» и песни Моргенштерна «Я съел деда» пройдет в Санкт-Петербурге 20 январяРассматривать иск прокуратуры будет Колпинский районный суд (подробности)