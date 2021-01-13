Полицейские Невского района Санкт-Петербурга задержали молодого уроженца Дагестана, который утром 13 января припарковал машину у ТЦ «Эврика» на Шлиссеьбургском проспекте, взял из багажника автомат и нажал на спусковой крючок.- В 10.25 в полицию поступило сообщение о стрельбе на парковке торгового центра. Было установлено, что стрелявший скрылся с места происшествия на автомобиле «Шкода Октавиа». По горячим следам оперативники уголовного розыска обнаружили указанную иномарку, после чего у дома 57 по Рыбацкому проспекту задержали предполагаемого стрелка. Им оказался 27-летний мужчина, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.Сам задержанный пояснил, что из автомата, оказавшегося охолощенным, не стрелял, а «произвел один хлопок». После чего сел в машину и уехал домой по причине плохого самочувствия.Официально мужчина не трудоустроен, а на жизнь зарабатывает частным извозом.Сейчас задержанный находится в отделении полиции, вопрос о возбуждении уголовного дела о хулиганстве решается.