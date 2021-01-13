Необычный фестиваль стартует в Санкт-Петербурге 19 января в Большом театре кукол: «БТК. Generation» преследует цель не только удивить и заставить задуматься зрителя, но и помочь найти себя молодым театральным деятелям. Пока это первая в России театральная инициатива, от начала и до конца реализованная начинающими артистами.Фестиваль-лаборатория включит 17 спектаклей для детей и взрослых, подготовленных силами 100 молодых театральных специалистов. Идея «БТК. Generation» возникла в сложном 2020-ом, когда в сфере культуры наблюдались грандиозный спад и крайне низкие показатели трудоустройства.– Мы работаем, чтобы наш проект стал социальным лифтом, который позволяет молодым специалистам театра начать карьерный путь, – отмечают организаторы.Спектакли пройдут на четырех сценах театра 19-24 января (приобрести билеты можно на сайте проекта). В перспективе фестиваль готов перенести созданные постановки и саму модель фестиваля на другие площадки.ЧТО ПОСМОТРЕТЬ?«Уроды», режиссер Максим Морозов.Спектакль, основанный на реальной истории. История о непростой судьбе человека, который получил в детстве увечье, с тех пор стал одинок и едва не утратил все человеческое.«Сюзанна», режиссер Ирина Криворукова.История с реверансом в сторону пьесы Ибсена «Кукольный дом». Главным героем является жена драматурга Сюзанна, которая прожила еще восемь лет после смерти своего великого мужа. Рассказывается история сразу трех Сюзанн: юной, взрослой и пожилой.«Родькин чердак», режиссер Владислав Тутак.Спектакль по мотивам романа Достоевского «Преступление и наказание», созданный как размышление о страхе. Режиссер визуализирует трансформацию сознания главного героя: по сюжету место действия – голова Раскольникова.«Выше ноги от земли», режиссер Лидия Клирикова.В спектакле по произведению Жана Ануя «Жаворонок» показана Жанна Д’Арк как героиня, чья вера может остановить обывателя от ежечасной суеты. Постановка насыщена элементами клоунады, куклами, драматическими этюдами под песни Янки Дягилевой.«Его женский род», режиссер Дарья Левингер.В основу спектакля легла родословная Христа. Там, среди огромного количества мужских имен, упоминается всего четыре женских – Фамарь, Руфь, Рахав и Версавия. Это четыре истории любви. И они подтверждают, что мужчина начинается с женщины.«Шифр», режиссер Михаил Кулишкин.Мысленный эксперимент. Предположим, что существует некое изначальное сообщение, которое люди шифровали на протяжении тысячелетий. Ключи к расшифровке утеряны, история шифрования сокрыта. Сможет ли случайно выбранный человек под гнетом обстоятельств расшифровать изначальное сообщение?«Шаги», режиссер Ксения Павлова.У каждого человека свой путь. Он состоит из шагов. Иногда человек начинает на этом зацикливаться: верны ли шаги? где и когда он пошел не туда? История рассматривает трагикомическое, абсурдное существование человека, а через нее зритель попытается разобраться в себе.«Диагноз: Фрейд», режиссер Мария Гельштейн.Видео-показ спектакля – пластического невроза с элементами биографии. Спектакль «Диагноз: Фрейд» – диагноз каждого из нас в ответ на вопрос «Кто есть я?». Это история о поиске, о страхах, о воспоминаниях, о человеке.«Похороните меня за плинтусом», режиссер Роман Бокланов.История о детстве Саши Савельева, который живет с бабушкой и дедушкой в доме, полном тиранической любви и деспотизма. Моноспектакль о том, что можно иметь семью, но при этом быть одиноким.«Сказка о потерянном времени», режиссер Роман Фурштатский.История о времени и его значении.«Смерть Тарелкина», режиссер Дмитрий Скрябин.История погружает зрителя в полный бардак, грязь и низость героя. Тарелкин – кукла, персонаж без лица, способный примерить любую маску. Смерть Тарелкина – это отпевание мира, кукольная мистерия про апокалипсис.«Кровавая свадьба», режиссер Марина Хомутова.Лорка боялся лошадей, любил луну и никогда не надевал новые ботинки. В этом спектакле будут и конь, и луна, и сапоги – и нежность, безмолвное отчаяние, неутолимая ненависть, много одиночества. И, быть может, родится любовь.«Сказка о мертвой царевне», режиссер Елизавета Гордеева.Сказка о рождественском чуде: рожденный в сочельник ребенок, прекрасная царевна, не умер, а просто уснул. История о том, что красота – страшная, подчас разрушающая человека сила. Зависть, надменность и злоба вступают в борьбу с чистотой души, а зеркало становится подстрекателем, толчком к разрушению личности.«Рассказ о семи повешенных», режиссер Олег Пинжов.Леонид Андреев в своей повести показывает всю обреченность человеческого существования перед лицом предстоящей смерти: лишь одно знание о ней способно свести с ума. Мы редко по-настоящему задумываемся о неизбежном конце, и именно это не позволяет нам относиться к жизни в должной степени серьезно.«Донг с фонарем на носу», режиссер Алена Волкова.Меланхоличная сказка для детей и взрослых о человеке, который впервые открывает для себя любовь – огромную, необъятную, первую. Ту, что даже после разлуки оставляет след в сердце и преображает мир внутри и снаружи.«Звездные дневники Ийона Тихого», режиссер Алексей Егоров.Авторское прочтение знаменитого одноименного цикла Станислава Лема – это иронические и гротескные приключения в космосе, только отправившись в которые мы можем по-настоящему увидеть самих себя.«Один в океане», режиссер Стефания Гараева-Жученко.Спектакль-притча о советском, канадском и израильском океанографе и писателе Станиславе Курилове. В истории он остался не только как ученый, но и как человек, который превыше всего ценил свободу.