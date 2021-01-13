В МЧС обеспокоились грядущим похолоданием 14 января 2021 года в Санкт-Петербурге и напоминают горожанам о простых правилах при прогулках в студеную зимнюю пору. По сообщениям синоптиков, ночью и днем ожидается понижение температуры до минус 20 градусов. А в пригородах и вовсе местами до -21. Спасатели особенно призывают утепляться детям и пенсионерам.- Переохлаждение можно избежать, одевшись многослойно. Важно держать в тепле ноги, могут помочь шерстяные носки и стельки. Не стоит выходить на мороз без варежек, головного убора и шарфа. Стоит отказаться от контактов с металлом. Обычно шансы переохладиться или получить обморожение велики у тех, кто пьян, переутомлен или слаб, - рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.По словам спасателей, перед выходом на улицу лучше хорошенько и правильно поесть, набрав энергию. Отдельная рекомендация посвящена водителям – в случае поломки машины не стоит чинить ее самостоятельно, лучше уехать на попутке туда, где окажут техническую помощь.