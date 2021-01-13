За минувшие сутки в Санкт-Петербурге привили от коронавируса пока что рекордное количество человек – 1673. Всего вакцинировались 17 025 горожан. При этом лишь 1099 петербуржцев сделали прививку дважды, как и требуется по медицинским показаниям. Напомним, что запас вакцины в Северной столице на днях пополнился еще 20 тысячами доз.- Всего вместе с прошлыми поставками в городе есть 25 667 доз вакцины на 13 января 2021 года. Для увеличения потока граждан на прививку планируется увеличить число смен в работающих пунктах вакцинации, а также количество самих медпунктов. Вскоре будут расширяться категории граждан, которым можно привиться, - сообщается в отчете Межведомственного координационного совета по борьбе с COVID-19 в Санкт-Петербурге.Добавим, что накануне в городе в 1,5 раза выросло число больных коронавирусом, обратившихся за медпомощью.