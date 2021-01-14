Комитет по делам записи актов гражданского состояния Ленобласти поделился самыми популярными и редкими именами новорожденных мальчиков и девочек, появившихся на свет в 2020 году в 47-м регионе. Чаще всего будущих мужчин называли Артемом и Александром, а представительниц прекрасного пола – Софьей. Помимо этого в лидерах среди имен у мальчиков Михаил, Максим, Иван и Матвей, у девочек – Алиса, Виктория, Мария и Анастасия.Что касается редких имен, то, судя по всему, некоторые родители точно увлекаются славянской культурой.- Редкими именами, которые родители дали своим детям в 2020 году в Ленобласти, стали: для девочек – Агнесса, Вирсавия, Милослава, Лариса и Лукерья; для мальчиков – Яков, Еремей, Пересвет, Валентин и Ратибор, - делятся в пресс-службе регионального управления ЗАГС.Добавим, что самые редкие и популярные имена новорожденных за 2020 год в Санкт-Петербурге пока неизвестны.