Утомившийся таксист задремал и влетел в троллейбус на Большом проспекте Васильевского острова в Санкт-Петербурге. Жесткое ДТП произошло ранним утром. О происшествии рассказал «Дорожный инспектор» во «Вконтакте» со ссылкой на свои источники в ГИБДД. Как сообщается, до аварии водитель проработал целых 18 часов без передышки. В какой-то момент он невольно задремал и вылетел на встречную полосу, где его ждал припаркованный на остановке троллейбус.- Хорошо, что таксист без пассажиров ехал. Из троллейбуса люди выходили. Обошлось без серьезных травм. Пострадавшего водителя легковушки доставили в больницу, медики диагностировали у него сотрясение мозга и перелом запястий, - сообщает «Дорожный инспектор».Судя по фотографиям, повреждения такси не критичные, но все равно ремонт влетит в копеечку. Троллейбусу пришлось «легче».