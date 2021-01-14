В Российской национальной библиотеке ко Дню российской печати проводили журналистов по своим архивам и рассказали, что некоторые старинные номера первой в России газеты «Ведомости», учрежденной Петром I в 1702 году, вскоре оцифруют. Более того, часть экземпляров, прилично поизносившихся спустя три столетия, отреставрируют.Среди продемонстрированных раритетов были и другие издания – например, популярнейшие в начале 20 века «День» Ивана Сытина и «Новое время» Алексея Суворина.- РНБ планирует сделать электронными самые востребованные периодические печатные издания. Это около 7 тысяч номеров большеформатных газет, нуждающихся в реставрации, а также примерно 15 тысяч номеров «Биржевых ведомостей» и «Голоса», которых невозможно отсканировать без подготовки, их цифровых копий нет в других библиотеках, - рассказывают в пресс-службе РНБ.Добавим, что в архивах отдела газет Российской национальной библиотеки хранятся больше 800 номеров печатных изданий, изданных с 1728 года.