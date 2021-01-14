Снова с наступлением зимы и холодов дикие животные начали выходить из леса в город. В ночь на четверг, 14 января 2020 года, жители Санкт-Петербурга заметили в районе Колпино любопытную лису. Рыжая красавица бродила по улицам в поисках чего-нибудь съестного. Видео с плутовкой появилось в сети.- Привет, лиса. Ты чего тут делаешь? - обратилась к красавице автор видео.Лиса, увидев машину, сначала села и с любопытством посмотрела на людей. Но через секунду развернулась и убежала вглубь дворов по своим делам.- Лисы легко адаптируются и начинают шастать по помойкам вместо добычи мышек, - отметила в комментариях к видео одна из петербурженок.Лисы нередко приходят в город из леса, особенно зимой, когда добывать пропитания становится тяжелее. Однако стоит помнить, что несмотря на свою очаровательность, лиса - дикое животное и не стоит к нему подходить близко.