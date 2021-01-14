Настоящая, скрипучая зима установилась в Санкт-Петербурге. В четверг, 14 января 2021 года, борьба двух циклонов в городе закончится победой южного. Однако тепла в Северную столицу он не принесет, даже наоборот. Днем температура воздуха опустился до минус 14 градусов, а облака принесут с собой снег.- На синоптическую ситуацию Северной столицы окажет влияние активный циклон, выходящий с юга в центральную часть Европейской России. Его стараниями ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, местами пройдет небольшой снег, - рассказал ведущий специалист центра \\"Фобос\\" Михаил Леус.По данным синоптика, в Петербурге ожидается 12-14 градусный мороз, по Ленинградской области минус 12-17 градусов, на востоке до минус 20. Отмечается, что такие значения на 8-9 градусов ниже климатической нормы.