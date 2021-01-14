Еще 83 смертельных случая по причине заболевания коронавирусной инфекцией зафиксировали в Санкт-Петербурге на утро 14 января. Данные по ситуации с «ковидом» в России публикует федеральный Оперативный штаб.- За последние сутки по стране всего подтверждено 570 летальных исхода у пациентов с коронавирусом. В том числе в Москве - 68, в Санкт-Петербурге - 83, - сообщает портал «Стопкоронавирус».Всего с начала пандемии в России скончались уже 63 940 человек. 12 241 пациент умер в столице, а 8649 - в городе на Неве.Отметим, что Петербург продолжает держать печальное лидерство по коэффициенту смертности в расчете на 100 тысяч человек населения.Также в городе выросла и суточная смертность. Она приблизилась к максимальному за все время пандемии показателю (86 человек), зафиксированному 8 декабря 2020.Заболеваемость, после снижения в новогодние каникулы, также начала увеличиваться.