Крещенские купания в Ленинградской области состоятся. Соответствующее постановление подписал в четверг, 14 января 2021 года, губернатор региона Александр Дрозденко. Разумеется, окунание в купели пройдут с соблюдением всех правил безопасности, в том числе и против коронавируса.- Купания на Крещение разрешено только при проведении на открытом воздухе. Дистанция между людьми должна быть 1,5-2 метра. При этом в закрытых местах для переодевания должно быть не больше 1 человека на 4 метра, - говорится в документе.Отметим, что остальные массовые мероприятия в области все еще запрещены в связи с борьбой по распространению коронавируса.Крещение в 2021 году состоится во вторник, 19 января. В этот день православные верующие могут окунуться в купель. Специальные места для этого подготовят сотрудники МЧС.