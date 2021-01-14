Обитатели дикой природы приспосабливаются к городским условиям, получая от соседства с мегаполисом хоть какие-то блага. Так утки, страдавшие от того, что их водоемы замерзли в морозы, прилетели греться на очистных сооружениях «Водоканала».- Когда на водоемах встает лед, утки начинают испытывать проблемы с добычей привычного пропитания – мелкой рыбы, водных растений. Кроме того, с наступлением устойчивого минуса присевшие на лед птицы рискуют примерзнуть к нему и погибнуть. Не удивительно, что уже несколько лет утки и чайки комфортно проводят время на канализационно-очистных сооружениях, - сообщает пресс-служба «Водоканала».Температура воды здесь даже в морозы держится на уровне не ниже +16 градусов. К тому же здесь полно еды - оставшаяся в воде органика служит уткам доступным кормом.При этом, нежась в «спа» они ничем не рискуют, ведь вода проходит многоступенчатую очистку и при потеплении кряквы спокойно могут вернуться к привычным местам обитания.