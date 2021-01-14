В Смольном ожидают непростой февраль из-за коронавируса и ОРВИ в школах Санкт-Петербурга. По словам вице-губернатора Ирины Потехиной, сейчас на удаленке учатся только 22 класса, где несколько детей или педагогов подхватили инфекцию. В целом, больных ребят на дому лишь 977, а учителей – 762, что в разы меньше, чем в пик пандемии. Однако далее ситуация по карантину может ухудшиться.- Именно в феврале, как показывают многолетние наблюдения, на карантин уходит максимальное количество классов. В этот период нам всем нужно быть особенно осторожными. Смешанный формат обучения оказался крайне востребованным, поэтому он продлится (по заявлению родителя – Прим. ред.) до конца учебного года, - рассказывает вице-губернатор на своей рабочей странице во «Вконтакте».Добавим, что власти смотрят с оптимизмом на возвращение работы кружков и секций в привычный формат.