Дрезина сбила 35-летнюю женщину, переходившую железнодорожные пути на перегоне между станциями «Антропшино» и «Павловск» в Санкт-Петербурге. К сожалению, от полученных травм она скончалась на месте. Известно, что машинист подавал громкие предупредительные сигналы, но пешеход их не услышала. Проверкой происшествия занимаются в транспортной полиции.- Женщина попробовала перейти ж/д пути в неустановленном для перехода месте, прямо перед приближающимся электропоездом. Она была одета в куртку с поднятым капюшоном. На сигнал большой громкости, поданный машинистом, пешеход не реагировала. Экстренное торможение дрезины не помогло предотвратить наезд из-за малого расстояния, - сообщает пресс-служба УТ МВД по СЗФО.Все обстоятельства трагедии еще выясняются. Добавим, что погибшая женщина оказалась жительницей поселка Коммунар, что находится в Ленобласти.