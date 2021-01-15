В Санкт-Петербурге начальник Главка МВД наградил двух полицейских за спасение трехлетней девочки из пожара. Как стало известно в пятницу, 15 января 2021 года, генерал-лейтенант полиции Роман Плугин лично поблагодарил заместителя начальника УМВД России по Фрунзенскому району Александра Кузякина и врио заместителя начальника 5-го отдела полиции Алексея Малкина. Каждый из них получил премию по 40 тысяч рублей.- Инцидент произошел вечером 9 января. Около 18:30 часов начался пожар в одном из домов на Будапештской улице. Выяснилось, что в одной из квартир находится 3-летняя девочка, которой от угарного газа стало плохо, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу.Полицейские растянули под окном дома плед, сброшенный родственниками, и поймали малышку.В МВД России направлено ходатайство о награждении данных сотрудников полиции ведомственной наградой – медалью МВД России \\"За смелость во имя спасения\\".