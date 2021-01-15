Оперативный штаб по COVID-19 опубликовал новые данные о распространении инфекции в Санкт-Петербурге. Так, на пятницу, 15 января 2021 года, в Северной столице заразились более 3 тысяч человек. Ежедневный прирост остается на стабильном уровне.- За последние сутки в Петербурге заразились еще 3094 человека. Всего с начала пандемии в Северной столице врачи выявили COVID-19 у 290 908 человек. Умерли от инфекции 8 721 горожан (+72 за сутки), а выздоровели 180 438 (+3915 за сутки), - передает обновленные данные Оперштаб по борьбе с коронавирусом.Небольшое снижение за последние два месяца было зафиксировано только один раз - 12 января заболели чуть более 2,7 тысяч человек.В Петербурге планируется старт массовой вакцинации горожан от коронавируса. Глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец зассказал, что она начнется раньше февраля.