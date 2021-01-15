Профессор НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Санкт-Петербурга Евгений Зиновьев рекомендовал горожанам, которые переболели коронавирусом, воздержаться от купания в проруби на Крещение. В пятницу, 15 января 2021 года, врач пояснил, что последствия перенесенной инфекции могут сохранятся долгое время- Последствия коронавируса можно проследить спустя полгода – нарушение дыхания, повреждение легких. Лучше избежать купания в купели. Не надо провоцировать, - отметил профессор.Также Зиновье отметил, что тем, кто отправится окунаться, не стоит бояться вируса, так как при отрицательной температуре в воде инфекции не будет.Врач напомнил, что перед купанием нельзя употреблять алкоголь, а также не стоит разгуливать по льду. Согреваться надо в теплом помещении с горячим чаем.Напомним, что Крещение в 2021 году состоится 19 января.