19 января 2021 года состоится православный праздник Крещение. Однако в РПЦ призвали жителей Санкт-Петербурга в первую очередь отправиться не к купели, а в церковь. Иерей Богдан Полевой отметил, что церковь не призывает верующих окунаться в проруби, так как это народная традиция, пришедшая из теплых мест.- Церковь призывает внимательно отнестись к здоровью и эпидситуации. И если необходимо – воздержаться от посещения купели. Никакие грехи в проруби не смываются, - пояснил иерей.Полевой рассказал, что единственное правильное для православного человека - это прийти на праздник в храм, отстоять службу, исповедаться и причаститься.- Корни традиции окунаться в купель пошли из древности, когда паломники приезжали в Иордан, окунались, где крестился Христос. Там другой климат, река не замерзает. Потом традиция пришла на Русь. Сейчас это больше народное гуляние, - заметил иерей.