Еще 72 смертельных случая по причине коронавирусной инфекции зафиксированы в Санкт-Петербурге на утро 15 января. Такие данные приводит Оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением «ковида» в России.- По состоянию на 11:00 пятницы, 15 января, по стране зафиксировано еще 555 смертей среди пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них 81 - в Москве, 72 - в Санкт-Петербурге, - сообщает портал «Стопкоронавирус» со ссылкой на данные региональных оперативных штабов.Всего с начала пандемии в России от «ковида» погибло 64 495 человек. В том числе 12 322 - в Москве и 8721 - в Петербурге.А вот коэффициент в пересчете на 100 тысяч жителей в Северной столице остается самым высоким по стране - 163,0. Московский показатель почти вдвое ниже - 98,5.Также после новогодних праздников в городе на Неве вновь растет суточная заражаемость. На утро пятницы подтверждены еще 3094 случая заболевания коронавирусом.