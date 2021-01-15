В Санкт-Петербурге сотрудники полиции оперативно поймали мужчину, подозреваемого в ограблении 71-летней женщины-провизора. Инцидент произошел 12 января 2021 года, во дворе дома 128 по проспекту Стачек. Петербурженка возвращалась из магазина, в руках были пакеты с продуктами. Своего будущего обидчика она заметила сразу, так как он следил за ней.- Я попала в неприятную ситуацию. Вышла из торгового центра и шла домой. Шла с сумками. Обратила внимание, что меня перегнал какой-то молодой человек и скрылся во дворе. Так как была в меховой шапке, не видела, что происходило вокруг. Он меня ударил по голове. Когда очнулась, поняла, что меня ограбили, - рассказала женщина в полиции.Как сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти, 13 января, у дома 31 по улице Лени Голикова правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний мужчина с выдающейся бородой.В полиции подозреваемый признался в содеянном. Рассказал, что ранее судим не был. На данный момент мужчина находится под стражей. Возбуждено уголовное дело.