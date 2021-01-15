Полицейские Василеостровского УМВД поймали 39 летнего уроженца Узбекистана, который вечером 13 января зажал в подъезде жилого дома на 6-й линии маленькую девочку и начал к ней приставать.- В полицию обратилась местная жительница с заявлением о том, что 13.01.2021 около 17:15 на лестничной клетке между 1 и 2 этажом парадной №6 дома 43 по 6-й линии В.О. неизвестный преступник совершил развратные действия в отношении ее дочери 2011 года рождения, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.Оперативники выехали на место ЧП и уже через полтора часа, что называется по горячим следам, был задержан подозреваемый. Мигрант 1981 года рождения, зарегистрированный в Колпино, был доставлен в отделение. Мужчину временно задержали за мелкое хулиганство, а материалы о сексуальных домогательствах к школьнице передали в Следственный комитет. Вопрос о возбуждении уголовного дела решается.