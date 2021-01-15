15 января 2021 года в Санкт-Петербурге зафиксировали резкий прирост числа больных коронавирусом по сравнению с концом новогодних праздников – сразу на 181%. Об этом гласит свежий отчет Координационного совета по борьбе с COVID-19. При этом растет и количество выздоровевших от инфекции – почти на 123%. Несмотря на то, что в городских стационарах сейчас около 24% свободных коек, в Смольном ожидают рост числа госпитализаций.- В течение нескольких дней общее количество выздоравливающих превышает количество заболевающих, поэтому количество активно больных коронавирусом в целом уменьшается. Однако Совет и Комздрав прогнозируют в ближайшие дни рост распространения инфекции и, следовательно, увеличения количества госпитализаций пациентов с COVID-19 и пневмониями, - говорится в свежем отчете.Причина неутешительных прогнозов проста – еще не прошла неделя среднего периода инкубации заболевания с конца новогодних выходных, поэтому роста по заражениям и госпитализациям пока не видно.