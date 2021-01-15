Реставрацию Семинарского корпуса Александро-Невской лавры оценили в 78,6 млн рублей. Соответствующий госконтракт уже заключили. Работы планируют закончить до 1 сентября 2021 года. Идея обновить корпус неслучайна, ведь Северная столица да и вся Россия готовится отпраздновать 800-летие со дня рождения князя Александра Невского.- Проект реставрации фасадов с лепным декором, известнякового цоколя, фундаментов и южных ворот, исторических деревянных оконных рам и дверей уже разработали. Все работы пройдут в рамках программы КГИОП. Кроме этого в 2021 году планируется привести в порядок фасады церкви Благовещения Пресвятой Богородицы и ворота восточного двора Лавры, - отмечают в пресс-службе Смольного.Добавим, что Семинарский корпус построен в середине 18 века и является памятником русского барокко. Ранее там находилась Духовная семинария.