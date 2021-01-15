В Смольном подвели итоги уборки улиц Санкт-Петербурга во время новогодних праздников и в первую рабочую неделю 2021 года. Оказалось, что городу не хватает рабочих рук, особенно наблюдается уменьшение числа дворников среди иностранцев. Но дефицит рабочих хотят компенсировать активным применением современной малой механизации (например, используя небольшие «подметальные» машины – Прим. ред.).- Необходимо проработать программу повышения производительности труда. В первую очередь, это касается работ по содержанию тротуаров, где можно активней применить современные технологии и механизировать некоторые ручные процессы, - цитируют вице-губернатора Николая Бондаренко в пресс-службе Смольного.Добавим, что в декабре чиновник уже предложил создать специальные подразделения по уборке исключительно тротуаров. Схема ноу-хау уже разработана, даже создан график работы.