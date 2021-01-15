В субботу, 16 января, в Ленобласти ожидают сильные морозы, местами до минус 32 градусов по Цельсию, поэтому дорожники, МЧС и ГИБДД просят водителей быть предельно осторожными на дорогах. Ожидается, что проезжая часть станет опаснее, чем в обычные дни.- ФКУ Упрдор «Северо-Запад» обращается к автомобилистам с настоятельной просьбой быть более внимательными и осторожными во время движения, перед выездом проверять техническую исправность автомобиля, избегать резких маневров и перестроений, а также выбирать безопасную скорость движения, - передает «Мойка78».Что касается погоды в воскресенье, 17 января, то дорожники готовятся к более щадящим морозам – до минус 27 градусов. А местам в 47-м регионе и вовсе потеплеет до -5. К слову перед Крещением в Санкт-Петербурге столбик термометра резко поднимется. О погоде в январе от главного синоптика читайте в отдельном материале «Комсомолки» по ссылке.