После публикации «Комсомолки» многодетная семья из Мурина, наконец, получила документы на положенный по закону льготный участок. С такими добрыми вестями в редакцию обратились супруги Шабановы, которые растят четверых детей от четырех до 16 лет.Шабановы – Почетная семья Ленобласти. Последние 10 лет супруги помогают таким же многодетным семьям и воспитывают в обществе семейные ценности. Но оформление своего льготного участка под ИЖС у них забуксовало. Почти два года Шабановы простояли первыми в очереди на такие участки в Мурине, а документы все никак не выдавали. Тогда Екатерина Шабанова обратилась за помощью к «Комсомолке».– Сейчас в администрации готовится нормативно-правовой акт о предоставлении участка в собственность многодетной мамы, – сообщили в конце декабря «Комсомолке» в администрации Муринского городского поселения. – По планам, документы в Росреестр (для внесения записи о праве собственности) будет направлены до Нового года.И не соврали: документы выдали Шабановым на руки как раз под бой курантов – 30 декабря.– А на этой неделе мы подали их в МФЦ на оформление собственности участка! – рассказывает счастливая Екатерина. – Столько времени не могли оформить, а тут все сделали за несколько дней.Сейчас долгожданный участок на финальном этапе оформления в собственность. На нем Шабановы хотят построить просторный дом для всей семьи.