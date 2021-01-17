Свастику заметили на стенах платформы станции метро «Проспект Славы» накануне вечером, 16 января. О граффити вне закона в Управление полиции на метрополитене сообщила 45-летняя инспектор технической безопасности.– Свастика была изображена маркером, – сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.Правоохранители изучили записи камер видеонаблюдения подземки, но их обзор место преступления, увы, не охватил. Впрочем, это не помешает людям в форме разыскать преступника. На пока неизвестного любителя фашистской символики, вооруженного маркером, готовятся завести уголовное дело.– Свастика была оперативно удалена со стен: эти изображения противоречат закону и вообще не должны находиться в метро, как и любые граффити, – сообщили «Комсомолке» в Петербургском метрополитене. – Сначала изображение заклеили, а ночью полностью стерли.