Оперативный штаб по коронавирусу обновил данные о ситуации с инфекцией. Так, на понедельник, 18 января 2021 года, в Санкт-Петербурге зарегистрировано еще более 3 тысяч новых случаев заражения COVID-19. Общее число заболевших с начала пандемии перешло очередную психологическую отметку в 300 тысяч человек.- За последние сутки в Петербурге зафиксировано 3287 случаев заражения коронавирусом. В общей сложности за время пандемии официально заболели 300 764 горожан, -сообщили в оперативном штабе по COVID-19.Статистика выздоровлений немного отстает от распространения. Так, за все время борьбы с эпидемией в Петербурге вылечились 188 303 человек, из них 1168 за последние сутки. Жертвами коронавируса в городе стали 8902 пациентов, 55 смертей подтверждено за последние сутки.Напомним, что в Петербурге продолжается вакцинация от коронавируса. Прививки уже получили более 22,3 тысяч человек, почти 4 тысячи из них - дважды.