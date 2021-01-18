Полиция Санкт-Петербурга задержала мужчину, подозреваемого в убийстве своей возлюбленной. В субботу, 16 января 2021 года, правоохранители возбудили второе уголовное дело в отношении задержанного. Как оказалось, убийство он совершил ради кражи ювелирных изделий.- 10 января около 23 часов 38-летний безработный мужчина задушил подушкой свою 46-летнюю сожительницу и похитил из ее квартиры в доме 31 по Богатырскому проспекту ювелирные изделия, - сообщил \\"КП-Петербург\\" источник в правоохранительных органах.Также полиции стало известно, что предпосылки к убийству женщины были и раньше. Еще в августе 2016 года мужчина угрожал сожительнице убийством. Тогда уголовное дело было прекращено.Кроме того, задержанный ранее был привлечен к уголовной отвественности за кражи. На данный момент мужчина находится в изоляторе в ожидании суда.