Снежная и морозная погода, сделавшая дороги скользкими, могла стать причиной ДТП в Пушкинском районе Петербурга, где в канаву улетел маршрутный ПАЗик. Автобус, судя по сообщениям пользователей соцсетей, прилег отдохнуть непосредственно перед въездом на станцию техобслуживания.- Остановка «Кювет». В Пушкине на Красносельском шоссе маршрутка съехала с дороги, - пишут очевидцы происшествия в паблике ДТП и ЧП Санкт-Петербург».Данные о пострадавших не сообщаются, по предварительным сведениям, автобус мог быть почти пустым в момент ДТП, так как до конечной остановки ему оставалось пара сотен метров.А в комментариях петербуржцы возмущаются манерами вождения отдельных маршрутчиков, стремящихся успеть все и сразу, а также шутят над тем, что теперь шоферу придется долго сортировать рассыпавшиеся деньги:- Будет время все монетки разложить в стопки в поролоне.- А если они уже разложены были, прикинь, как обидно ему.