Долгожданное событие произошло в петербургском ЦПКиО имени Кирова. 18 января здесь начал работу большой каток, расположенный на, собственно, Большой площади Елагина острова. Возможности накрутить круги вокруг елки петербуржцы ждали два года - в прошлом сезоне из-за теплой зимы каток залить не удалось.- Неделя начинается с хороших новостей - каток на Большой площади открыт, - сообщает пресс-служба парка на странице ВКонтакте.А что самое главное, каток для посетителей ЦПКиО абсолютно бесплатный. В выходные и праздничные дни придется заплатить лишь за вход в сам парк, а в будни он свободный.Здесь же работают теплый гардероб - оставить вещи можно за 50 рублей. Есть заточка коньков (ежедневно с 12:00 до 20:00) - 250 рублей. А прокат коньков будет стоить 300 рублей. причем не за час, а за весь день. В залог надо оставить 2000 рублей, но обычно принимают и документы.Расплатиться за все можно банковской карточкой.Сам каток работает ежедневно с 10:00 до 22:00.