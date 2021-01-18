В Санкт-Петербурге продолжает сокращаться число классов, ушедших на карантин из-за вспышки коронавируса среди учеников или педагогов. По состоянию на 18 января, на удаленном обучении по причине инфекции остаются менее 1% школьников.- 18 января на обучении с использованием дистанционных технологий находятся 24 класса в 7 школах (0,1 % от общего количества классов в городе), - сообщает пресс-служба Комитета по образованию Санкт-Петербурга.Также в связи с выявлением коронавируса или распространением ОРВИ закрыта одна группа в одном-единственном детском садуПо болезни в школах отсутствуют 980 детей (0,2% от общего количества обучающихся) и 740 сотрудников (2% от общего числа сотрудников)Еще 8659 школьников находятся на домашнем (смешанном) обучении по заявлению родителей. Это 1,6 % от общего количества учеников петербургских школ.