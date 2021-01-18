Вечером в понедельник, 18 января 2021 года, в самый час пик парализовало движение на развязки Кольцевой автодороге Санкт-Петербурга в Мурино. В шестом часу вечера на данном участке трассы произошло лобовое ДТП с участием двух легковушек. Об этом в социальных сетях рассказали очевидцы аварии.- Съезд с КАД в сторону Мурино и заезд на КАД парализованы из-за лобовой аварии, - пожаловались автомобилисты.По словам свидетелей, в аварии есть пострадавшие. Кто именно, не уточняется. Сейчас на месте работают сотрудники дорожной полиции.Согласно данным \\"Яндекс.Пробки\\", движение стоит на развязке, соединяющей Ленинградскую область и КАД. Затор в сторону Мурино растянулся на 2 километра, в обратном направлении столько же.Автомобилисты рекомендуют иначе продумывать пути проезда, так как разбор аварии \\"задержится надолго\\".