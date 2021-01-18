Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о ходе вакцинации горожан от коронавируса. По данным на 18 января 2021 года, в Северной столице по-прежнему открыты 70 прививочных пунктов при поликлиниках. Как заверил градоначальник, этого количества вполне достаточно, чтобы максимально быстро тратить те запасы доз вакцины, которые поступают в город.- Системно подходим к вопросу вакцинации петербуржцев. Сейчас у нас 70 прививочных медпунктов. В ближайшее время город откроет еще 30. Около 50 медпунктов могут открыть предприятия и организации, у которых есть соответствующие лицензии. Ведем переговоры с другими федеральными и ведомственными медучреждениями, включая частные клиники, - сообщил губернатор в ходе обращения к горожанам на «Радио России».Александр Беглов добавил, что пандемия еще не закончилась, поэтому каждому петербуржцу следует ответственно соблюдать меры санитарной безопасности и думать о ближних.