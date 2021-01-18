В Санкт-Петербурге наблюдают серьезную нехватку патологоанатомов во время пандемии коронавируса. В Комитете по здравоохранению говорят о том, что штат специалистов укомплектован не так, как хотелось бы. А ведь именно от этих врачей зависит определение истинной смерти человека.- Слишком много вскрытий. Мы не были готовы к такой одномоментной нагрузке на патологоанатомическую службу. Каждый день копятся протоколы, не хватает специалистов и соответствующих условий. У нас укомплектованность штата патологоанатомами составляет где-то около 40%. И это не те специалисты, которых можно подготовить и перепрофилировать в короткий промежуток времени. Требуется около 500 часов на обучение даже в сжатые сроки, - сетует главный внештатный специалист по патологической анатомии при Комздраве Санкт-Петербурга.Напомним, что за минувший год в Северной столице общая смертность выросла почти на 23%. Далеко не последнее слово в этом сказал пресловутый коронавирус.