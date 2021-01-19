Зима - самое тяжелое время для бездомных. На улице холодно, центров временного содержания на всех не хватает - пара сотен мест на огромный город, что капля в море, да и подвалы домов сейчас стараются закрывать. А тем временем, в Комитете по соцполитике подсчитали, сколько именно бомжей есть в Петербурге официально. И сколько реально.- По официальным данным в городе зарегистрировано 3340 лиц без определенного места жительства. При этом реальное число бездомных составляет от 9 до 15 тысяч человек. Об этом рассказал ведущий специалист отдела соцзащиты граждан пожилого возраста Сергей Мацкевич, - пишет «Мойка 78».При этом в ведении Комитета всего один приют, а общая вместимость всех 13 мест пребывания бездомных составляет в Санкт-Петербурге 288 мест (330 на зиму) - в десять раз меньше даже официального количества нуждающихся.Отметим, что лицам БОМЖ (без определенного места жительства) стараются помочь в благотворительной организации «Ночлежка». У нее есть круглогодичный приют на Боровой, 112Б (здесь нуждающимся помогают восстановить документы и найти работу) и два зимних пункта обогрева на Шкиперском протоке, 18, корпус 16 и Политехнической 11Б.