Мощный пожар произошел в жилом доме на проспекте Большевиков в Санкт-Петербурге. О возгорании в социальной сети сообщили очевидцы утром во вторник, 19 января 2021 года. Также свидетели вызвали на место бригаду пожарных и медицинскую помощь.- На проспекте Большевиков горит квартира. Едет реанимация, пожарная, - рассказала Регина Родионова.Судя по видео, опубликованному в сети, огонь охватил угловую квартиру на девятом этаже многоэтажке номер 11 по проспекту Большевиков. На кадрах видно, как сильное пламя вырывается из окна балкона, опаливая стену дома.На данный момент информации о пострадавших или запертых в квартире людях не поступало. Данным об эвакуации жильцов также нет.Известно, что на данный момент пожар уже потушен. На месте работают спасатели и медики. Причина возгорания устанавливается.